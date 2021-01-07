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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Avrupa ekonomisi virüs kaptı

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Avrupa ekonomisi virüs kaptı
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Koronavirüs Avrupa ekonomisini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyrek büyüme verilerine göre kıta ekonomisi yüzde 2,5 daraldı. Türkiye ise aynı dönemde pozitif büyüme gösterdi.

Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ülkelerin büyüme rakamları da olumsuz etkilendi. Salgının etkisiyle alınan tedbir kararları nedeniyle dünya ticareti geçtiğimiz yıl sekteye uğradı. Başta Çin olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerinde büyüme rakamları eksiye döndü.

AVRUPA KÜÇÜLDÜ, TÜRKİYE BÜYÜDÜ

Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreği incelendiğinde Avrupa Birliği (AB) ekonomisi yüzde 2,5 küçüldü. AB ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,2 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla AB büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyrek büyüme verilerine göre kıta ekonomisi yüzde 2,5 daraldı. Türkiye ise aynı dönemde pozitif büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 9,9 küçülme göstermişti. Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

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