Avrupa doğalgaz fiyatlarında rekor

Haberin Devamı

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla yaşanan enerji krizinin gelecek kış aylarında da devam edebileceğine dair endişelerle rekor kırdıktan sonra yükselişini sürdürdü.

Almanya'nın Nord Stream 2 ile ilgili endişelerinin ardından Avrupa gaz fiyatları yükseldi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın durumunu boru hattının açılışındaki gecikmede 'bir faktör' olarak nitelendirdi.

Gözden Kaçmasın Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu Haberi Görüntüle

Avrupa’da ekonomilerin yeniden açılmasıyla doğalgaza olan talep fiyatları halihazırda yükseltirken üzerine jeopolitik risklerin eklenmesi de doğalgaz fiyatlarında yeniden rekor kırılmasında etkili oldu.