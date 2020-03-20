MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa borsaları yükselişle kapandı
GeriEkonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:44,Son Güncelleme:/

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir düşüşte olan borsalar toparlanma eğilimi göstermeye başladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,91 artışla 287,8 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 artarak 5.151,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2 değer kazanarak 8.610,43 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68'lik artışla 3.855,5 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,29'luk yükselişle 15.466,97 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 2,1'lik düşüşle 1,068 seviyelerinden işlem görüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle