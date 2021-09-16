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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

#Avrupa'da Piyasalar#Borsa#Ekonomianasayfa
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,67 değer kazanarak 15.720 puan oldu. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,73 artarak 8.699 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 primle 6.628 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 7.043 puanda bulunuyor.

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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,62 artışla 467 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,67 değer kazanarak 15.720 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,73 artarak 8.699 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 primle 6.628 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 7.043 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,1788 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER LAGARDE'NİN KONUŞMASINDA

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın saat 15.00'te gerçekleştirmesi beklenen konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB'nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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#Avrupa'da Piyasalar#Borsa#Ekonomianasayfa