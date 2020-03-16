Avrupa borsaları sert düşüşte

Avrupa borsaları dünyanın başlıca merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksayan ekonomiye destek önlemleri almasına rağmen yatırımcılar arasında devam eden paniğin etkisiyle sert geriledi.



Türk hisse senetleri piyasası da bugün sert satışlarla karşılaşırken, BIST-100 endeksinde <.XU100> kayıplar %6'ya ulaştı. Endeks saat 1204'te %5.95 düşüşle 89,920 puanda seyrediyor.



Avrupa'nın 600 büyük şirketini izleyen STOXX 600 endeksi <.STOXX> %8'in üzerinde Kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi gördü.



İtalya'nın ardından ulusal tecrit önlemleri başlatan Fransa'nın CAC 40 endeksi <.FCHI> ve İspanya'nın IBEX endeksi <.IBEX> Avrupa borsalarının kayıplarına öncülük etti.



Avrupa seyahat ve turizm endeksi <.SX7P> %12'nin üzerinde düşüşle sektörel kayıplara öncülük etti. Hisse piyasasının korku endeksi olarak nitelenen oynaklık endeksi <.VT2X> 2008-2009 finansal krizinde gördüğü zirvelerin de üzerine çıktı.



Avrupa bankacılı kendeksi <.SX7P> %9.9 düştü. Fransız bankaları Natixis ve Societe Generale %14.1 ve %12.6 geriledi.



Koronavirüsün ekonomiye etkilerini hafifletmeye çalışan Fed politika faizini %0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.



Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda merkez bankaları da önlemlerini artırdı ancak küresel piyasaların gerilemesinin önüne geçmede başarılı olamadılar.



S&P 500 endeksinin vadeli kontratları %4.77 düşüşle taban fiyata geriledi. EasyJet , IAG ve Air France - KLM STOXX 600 endeksinde en fazla düşüş kaydedenler arasında yer alıyor.