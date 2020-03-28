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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 08:52,Son Güncelleme:/

Avrupa borsaları sert düştü

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Avrupa borsaları sert düştü
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Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle haftayı sert düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, ABD ve Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle birlikte uluslararası kurumlardan gelen derin küresel resesyon uyarılarının etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,26 azalarak 310,9 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,23 azalarak 4.351,49 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 5,25’lik düşüşle 5.510,33 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,15 değer kaybederek 16.822,59 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,68 düşerek 9.632,52 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.05 itibarıyla yüzde 0,62’lik artışla 1,11 seviyelerinde işlem gördü.

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