Avrupa borsaları, Kovid-19'ın ekonomilerde kalıcı etkisine yönelik endişelerle düşüşle kapattı

Kovid-19'un ekonomilerin büyümesinde kalıcı olumsuz etkisi ve ekonomide toparlanmanın ne kadar sürede başlayacağına dair belirsizliklerin yatırımcıların güvenini zayıflatmasıyla Avrupa pay piyasalarında sert satışların yaşanmasına sebep oldu.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,94 azalarak 333,97 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,85 azalarak 4.344,95 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,51’lik düşüşle 5.904,05 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,14 değer kaybederek 17.813,44 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,56 düşerek 10.542,66 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,083 seviyelerinde işlem gördü.