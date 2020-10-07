Avrupa borsaları İspanya hariç güne yükselişte

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 12.920 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.954 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 4.903 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.909 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.388 puanda seyrediyor.



Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1755'ten işlem görüyor. Analistler, Avrupa borsalarının güne Asya piyasalarındaki pozitif seyre paralel alıcılı başladığını bildirdi.

Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının risk iştahını törpüleyen ana etken olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'deki teşvik paketinin ertelenmesinin de belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.