Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artışla 7.503,33 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 primle 9.779,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 kazançla 6.023,92 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 yükselişle 24.395,00 puan oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ticaret gelişmeleri ile pozitif seyrini güçlenerek sürdürüyor.

Avrupa'da Brexit sonrası ticaret görüşmeleri gündemin odağındaki yerini korurken, İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritası takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, düşük faiz oranları ve enflasyon ortamının ECB ve diğer merkez bankaları için para politikalarını gevşetme alanını önemli ölçüde daralttığına dair açıklamasının ardından 1,1014'e kadar avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1000 seviyelerinde seyrediyor.