Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 kazançla 411,37 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişe 13.032,29 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 artışla 7.302,98 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 primle 9.410,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 kazançla 5.820,52 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 23.271,90 puan oldu.



Sterlin/dolar paritesi 1,3128, avro/dolar paritesi 1,1073 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, küresel çapta etkisini gösteren yeni tip koronavirüs endişelerine rağmen, cuma günü Brexit belirsizliğine dair önemli bir dönüm noktasının geride kalmasıyla piyasalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının ardından gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, tarafların gelecekteki ilişkilerinin anlaşmaya bağlanması için müzakerelerin yapılacağı 11 aylık geçiş döneminin kritik önem taşıdığını kaydetti.



İngiltere'nin bu süre zarfında AB kurallarına uymaya devam edeceği ancak birliğin karar mekanizmalarında yer almayacağı belirtiliyor.



Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.