Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4,9 kazançla 302 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 5,9 artışla 9.110 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,4 yükselişle 5.380 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,8 primle 6.703 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,9 artışla 4.086 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 3,8 kazançla 16.050 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,0790, sterlin/dolar paritesi de yüzde 3,2 yükselişle 1,1860 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, hafta boyunca merkez bankaları ve hükümetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik etkilerin hafifletilmesi için attığı adımlar sonrası, pay piyasalarının iki gündür pozitif seyrettiğini ifade etti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatan analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdüğünü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdığını aktardı.



Analistler bugün Almanya'da açıklanan şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin altında kaldığını belirterek, gün içerisinde Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de şubat ayı 2. el konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.