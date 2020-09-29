MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa borsaları düşüşle açıldı
GeriEkonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Abone Olgoogle-news

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 12.787 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 5.902 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.817 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.749 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.070 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1676'dan işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle