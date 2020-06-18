Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.217 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybederek 7.407 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 4.966 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 19.550 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,2530 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle ABD ve Çin'de vaka sayılarında görülen artışın ikinci dalga endişelerine neden olduğunu belirterek, merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için attığı adımlara bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da katılmasının beklendiğini ifade etti.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini aktaran analistler, varlık alım programında artışa gidebileceğine işaret etti.

Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.













