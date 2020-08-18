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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'yle ilgili kötümser tahmin: 2022 yılından önce olmaz

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Avrupa Birliği'yle ilgili kötümser tahmin: 2022 yılından önce olmaz
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa genelinde bankaların Covid-19 krizinin etkilerinden 2022 yılından önce sıyrılmalarının olanaklı görünmediğini söyledi.

Bankaların borçlarını ödeyebilme gücüne tam olarak kavuşmalarının Euro bölgesi ekonomisine bağlı olduğunun altını çizen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, Euro bölgesi ekonomisinin son iki aylık dönemde Covid-19 öncesi dönem düzeylerine yavaşça dönmeye başladığına işaret etti.

Bu arada euro dolar karşısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1,19 dolara yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi de yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin hükümetlerini Covid-19 salgınında uyguladıkları büyük teşvikleri ekonomilerini iyileştirmek için kullanmaları konusunda uyardı; bunu yapmadıkları durumda başka bir borç krizi riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurguladı.

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