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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi yükseldi

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Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi yükseldi
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Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 11,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayıs ayında önceki aya kıyasla yüzde 12,4 artarken, 2019'un mayıs ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 20,9 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 11,4 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 20,5 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 42,1 ile İtalya'da, yüzde 20 ile Fransa'da ve yüzde 19,6 ile Slovakya'da gerçekleşti. Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 9,8 ile İrlanda'da, yüzde 3,5 ile Hırvatistan'da ve yüzde 1,3 ile Finlandiya'da belirlendi.

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