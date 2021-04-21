Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 personel alacak
Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 uzman yardımcısı, 2 avukat, 15 büro görevlisi ve 5 sekreter olmak üzere 80 personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27’nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.
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