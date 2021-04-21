Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27’nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

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