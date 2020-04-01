Avrupa Bankacılık Otoritesi: Kovid-19 salgınında bankacıların primleri ölçülü olmalı

EBA’dan yapılan açıklamada, AB’deki bankalara, Kovid-19 salgınında kredi vermeye devam ederek ekonomileri destekleme tavsiyesinde bulunuldu.

Kovid-19 salgını sırasında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi yetkili otoriteler tarafından bankalara sağlanan imkanların, şirketleri ve hane halkını finanse etmek için kullanılmasını isteyen EBA, bankaların temettü ödemelerini artırmaması veya hisse geri alımları yapmaması gerektiğini belirtti.



EBA, eğer bankalar yasal olarak temettü ödemeleri veya hisse geri alımları yapmaları gerektiğini düşünürlerse bankacılık otoritelerine danışmalarını istedi.

Bankalara, sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olmaları çağrısı yapan EBA, "Ücretler ve özellikle ücretlerin esnek kısmı ılımlı bir seviyede ayarlanmalıdır. Kovid-19 pandemisinin etkilerine uyum sağlamak için, değişken ücretin (primler) büyük bölümü uzun bir süre için ertelenebilir ve bunun büyük kısmı işletmeye ortaklık araçlarıyla ödenebilir." değerlendirmesinde bulundu.



ECB’de 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi’ndeki bankalara, Kovid-19 salgını nedeniyle ekim 2020’ye kadar temettü dağıtmama, hisse geri alımı yapmama ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.

Analistler, bankaların, temettü dağıtmayarak ve hisse geri alımı yapmayarak 30 milyar avro tasarruf edeceklerini hesaplarken, İngiltere Merkez Bankasının da ECB’ye benzer bir duruş benimseyeceğini öngörüyor.



Öte yandan, İtalyan bankası UniCredit, Hollandalı ABN Amro ve Alman Commerzbank gibi Avro Bölgesi’nin bazı bankaları hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacaklarını açıkladı.