Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,1 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 3,4, Fransa'da yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,6, Hollanda’da yüzde 2,7 ve Belçika’da yüzde 4,7 olarak tahmin edildi.

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