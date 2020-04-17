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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi

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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7'ye düştü. AB'de ise şubatta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında martta en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Macaristan ve Polonya’da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,1 ile İtalya, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) belirlendi.

Enflasyon oranı, martta Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 0,8, Hollanda’da yüzde 1,1 ve Avusturya’da yüzde 1,6 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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