Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 3 yılın en yüksek seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle on üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.



Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda 13,1 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,9 puanlık artışla 21 puana yükselerek, Mart 2018’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 14 puana yükselmesi yönündeydi.



Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, ekonomik durumun iyileşmesi ve aşıların Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırmasıyla 34,8 puandan 36,8 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 6,5 puandan 6,3 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix’in açıklamasında, Avro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın devam ettiği vurgulanarak, “Kovid-19 salgın krizinin neden olduğu resesyon aşıldı.” ifadesi kullanıldı.



Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Mayıs’ta, 1.204 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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