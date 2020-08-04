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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda yükseldi

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Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda yükseldi
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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. ÜFE, 2019'un haziran ayına göre ise yüzde 3,7 geriledi.

AB'de ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,7 ile Estonya'da, yüzde 3,3 ile Danimarka'da ve yüzde 2,2 ile Finlandiya'da artış gösterdi.

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