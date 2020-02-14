MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü
GeriEkonomi Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Avro Bölgesi, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,9 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0,9 olarak belirlendi.

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 arttı. Böylece 2019'da Avro Bölgesi yüzde 1,2, AB ise yüzde 1,4 büyüdü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle