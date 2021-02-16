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Ekonomi
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak

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Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
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Avrasya Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular  bu  ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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