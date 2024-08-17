×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Avrasya Tüneli’nden geçiş 156 TL’ye çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Avrasya Tüneli#Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti#Karayolları Genel Müdürlüğü
Avrasya Tüneli’nden geçiş 156 TL’ye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

DÜN Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yapılan zam ile birlikte Avrasya Tüneli’nde de geçiş ücretleri arttı.

Haberin Devamı

Avrasya Tüneli’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “16 Ağustos 2024 tarihi (dün) itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60.80 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30.40 TL olarak uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Açıklanan yeni fiyatlarda artış oranının yüzde 40 seviyesinde olduğu görüldü. Yapılan son zamlardan önce tünelden tek yön otomobil geçiş ücreti 112 TL olarak uygulanıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrasya Tüneli#Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti#Karayolları Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!