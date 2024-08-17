Avrasya Tüneli’nden geçiş 156 TL’ye çıktı

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Avrasya Tüneli’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “16 Ağustos 2024 tarihi (dün) itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60.80 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30.40 TL olarak uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Açıklanan yeni fiyatlarda artış oranının yüzde 40 seviyesinde olduğu görüldü. Yapılan son zamlardan önce tünelden tek yön otomobil geçiş ücreti 112 TL olarak uygulanıyordu.