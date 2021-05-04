Avrasya Tüneli’nden 6 milyar lira katkı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Avrasya Tüneli’ni ziyaret edip, kontrol merkezindeki yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, “Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman ve 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1.3 milyar araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda, tünelin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı buldu. Avrasya Tüneli, İstanbul’un yanı sıra çevre illerden gelen sürücülerin de sıkça tercih ettiği bir güzergah oldu” dedi. Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Koşuyolu-Kumkapı Hattı’nda hizmet veren ve dünyada 2 kıtayı birbirine bağlayan ilk ‘2 katlı kara yolu tüneli’ olduğunu bildirdi.

1 DAKİKA 58 SANİYEDE MÜDAHALE

Geçen yıl Avrasya Tüneli’nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 58 saniye içinde müdahale edildiğini ve ortalama 14 dakika 13 saniye içinde trafiğin normal seyrine döndürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, “Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti. 2020 yılında 55 saatlik gece kapaması yapılarak tünelin bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer tüm çalışmalar sırasında Avrasya Tüneli kesintisiz hizmet vermeye devam etti” ifadelerini kullandı.

MOBİL UYGULAMA

Geçen yıl kullanıcıların hizmetine açılan Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indiren sürücülerin sayısının 44 bine ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, sürücülerin plaka borcu ödemelerini hızlı takip etmesini ve ihlalli geçiş bildirimi almalarını sağlayan uygulamanın, bu tür geçişleri önemli oranda azalttığını bildirdi. Mobil uygulamada masterpass ile otomatik ödeme talimatı veren sürücülerin HGS ve OGS’lerinde bakiye olmadığı durumlarda dahi geçiş ödemelerini kayıtlı kredi kartlarıyla ödeyebildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti: “Avrasya Tüneli, geliştirdiği hız düzenleyici hareketli aydınlatma teknolojisi Pacemake ile 2020’de uluslararası inovasyon ödülüne layık görüldü. ‘Servis ve Çözüm’ kategorisinde ödüle layık görülen Avrasya Tüneli, böylece 13’üncü uluslararası ödülünü de almış oldu. Uygulama, trafik yoğunluğunun azaltılmasını, takip mesafesinin korunarak kaza riskinin düşürülmesini sağlıyor.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara