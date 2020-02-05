Avrasya Tüneli zammı formüle göre yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli geçiş ücretine yapılan yüzde 56’lık zammın güncelleme formülüne göre yapıldığını söyledi. Bakan Turhan, “Avrasya Tüneli bildiğiniz gibi Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yaptığımız bir proje. Geçiş ücretleri, sözleşme kapsamında yılda iki defa güncellenerek uygulanıyor. İdarenin kontrolünde yapılıyor. En son güncelleme 1 Temmuz 2018’de yapıldı. 2020’nin başındaki güncelleme formülüne göre yapılan hesaplarda 23.30 TL olarak uygulanan geçiş ücreti 36.40 TL’ye çıktı” diye konuştu.



İLK KAZMAYI VURACAĞIZ



Kanal İstanbul için bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağına dikkat çeken Turhan, “Bizim için önemli olan projenin inşaatı için bu sahanın imar planlarında işlenmesi gerekiyor. Bunun 6 aylık sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun bitmesinden sonra ihale sürecini başlatmış olacağız. Gerek resmi yazıyla, gerekse şifai olarak birçok ülkenin firması ile kredi kuruluşları ilgileniyor. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika’dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilginenler var. Kanal İstanbul’un yapılacağı mahaldeki mevcut altyapıların deplasmanı tamamlandıktan sonra kanal inşaatına başlayacağız” dedi.



İSTANBUL TÜNELİ’NDE İHALE



Turhan, “Yenikapı-Sefaköy hattını Büyük İstanbul Tüneli ile entegre olacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

YENİ PİST YIL SONUNDA

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın, İstanbul’un da trafiğini arttığını dile getiren Bakan Turhan, “Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var, bu pist çok yoruldu. Hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor. İstanbul Havalimanımıza olduğu gibi buraya yönelik de frekans tahsis talepleri var. Ancak, yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durdurduk. Yeni pistin imalatı devam ediyor. Bu yıl sonunda hizmete açmayı planlıyoruz” dedi. Ertelenen Antalya Havalimanı ihalesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Kamu yararına daha iyi şartlarda teklif alabileceğimizi düşünerek, süreci biraz daha öteledik. Finans piyasasının en iyi konumunu ve stabil

hale gelmesini ve isteklilerin de risk oranını en aza indiği bir zamanı bekliyoruz.”

ORTAK DEPREM HATTI

OLASI depremlere yönelik tedbirleri operatörlerle koordineli olarak aldıklarını kaydeden Bakan Cahit Turhan, “Deprem anında kullanılacak mesajlaşma ve sesli görüşme uygulaması geliştirilmesi için çalışmalarımızı yaptırıyoruz. Ses trafiğinin ani artışıyla, şebekede herhangi bir sorun oluşturmaması amaçlanıyor. İlk aşamaları tamamlandı. Kapasite artış çalışmalarımız da devam ediyor. Kademeli olarak artışlar yapılacak. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD ile bu konuda çalışmayı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.