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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 lira oldu

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Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 lira oldu
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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Avrasya Tüneli’nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi. Zamdan önce otomobiller için tek yön geçiş ücreti 36.40 lira, minibüsler için ise 54.70 liraydı.

Öte yandan, doğalgaza da, şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerine göre konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin internet sitesinde tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.428 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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