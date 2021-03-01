Avokadonun internetten satışı arttı

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesi, son yıllarda tropikal meyve üretimiyle de adından söz ettiriyor.

İlçede deneme amaçlı ekilen bazı tropikal meyvelerin ekonomik değer kazanması, çiftçileri mango, avokado ve ejder meyvesi gibi alternatif ürünlere yöneltti. Her geçen yıl üretim alanları genişleyen avokado, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPANLARA "ZAMANINDA HASAT" UYARISI

Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, AA muhabirine, geçen yılki 70 milyon adet avokado üretim hedefini haziran ve ağustostaki sıcaklık nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle üretimde yüzde 20 civarında kayıp oluştuğunu aktaran Sevilgen, her geçen yıl avokadonun bilinirliğinin ve tüketiminin arttığını dile getirdi.

Sevilgen, iç piyasadaki talep artışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıl 8 ülkeye ihracat gerçekleştirebildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt dışından çok talep var ancak ürün yok. Hal, market ve pazar dışında son yıllarda iç piyasada ürünün, yaşanan Kovid-19 süreciyle internetten satışları arttı. Alanya'da avokado ve tropikal meyve satışı üzerine 20'ye yakın internet sitesi var. Geçen yıl 50 milyon ürünün 8 milyonu internet üzerinden satıldı. Bu çok önemli bir rakam. Bizler de tüketicilerin mağdur olmaması için zaman zaman internet üzerinden satış yapanlara uyarılarda bulunuyoruz. Tüketiciye zamanında hasat edilmesi gereken ürünü göndermelerini istiyoruz. Zaten bizim en büyük sıkıntımız avokadoda erken hasat yapılması. Bazen erken hasat yapılan ürünler, tüketiciye ulaştırılmaya çalışılıyor. Biraz bilinçsizlik var. İnternet satışı yapan arkadaşlara güveniyoruz."

"SADECE İNTERNETTEN SATIŞINI YAPIYORUM AMA YETİŞMİYOR"

İnternetten avokado satışı yapan Serkan Atuk ise 7 ay önce internet üzerinden satış yapan site ve sosyal medya platformu işine girdiğini kaydetti. Tüketicilere, ilçede yetişen avokado başta olmak üzere tropikal meyveleri gönderdiğini anlatan Atuk, "Salgın sürecinde evde kalınca, internetten meyvenin satışını yapmaya başladım. Henüz yeni olmama rağmen talepler güzel." dedi.

Serkan Akçocuk ise 55 yıldır dededen toruna üretici olduklarını ifade etti.

Dört yıldır avokado meyvesini internette sattığına değinen Akçocuk, "Talep çok olunca avokado üretimine yoğunlaştık. 40-50 dönümlük alanda yetiştirdiğimiz ürünlerin sadece internette satışını yapıyorum ama yetişmiyor. Satışlarda dört yıl öncesine göre yüzde yüzlük artış var. Bir de salgın döneminde herkes evinde. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Sebzesini bile internetten alıyor. İnsanlar dışarı çıkmadan, trafiğe girmeden evlerine taze meyve sebzeler teslim ediliyor. Bu da herkesin işine geliyor. Böylelikle internet satışları artıyor." diye konuştu.



