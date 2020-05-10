AVM’ye gidene 3 saat sınırı

Sağlık Bakanlığı, AVM’ler ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlere yönelik rehber hazırladı. Buna göre vale hizmeti olmayacak, AVM’de 3 saatten fazla kalınamayacak. Havalandırma gece bina kullanımda değilken de sürecek. Yemek katında masa, sandalye olmayacak. Çocuk oyun alanları kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak. İşte AVM’lere yönelik alınacak önlemler:

ULTRAVİYOLE UYGULANMAMALI



- Deneme kabinleri az kullanılacak. Süre 10 dakikayı geçmeyecek.

- Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Uzmanların bu işlemin sağlığa zararlı olabileceğini ifade ediyor.

- Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenecek.

TEMAS ENGELLENECEK

- AVM’de ve AVM’deki işyerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işyeri içinde uyulması gereken kurallar) asılacak.

- AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

- COVID-19 için AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli vb uygulamalar) yapılmayacak.

- Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

- AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.

YEMEK KATINDA MASA YOK

- AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

- AVM’den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilecek.

- AVM’ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak.

- Müşteriler anonslarla uyarılacak. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine de yer verilecek.

- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.

SİNEMALAR YASAK

- Çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları, sinemalar, mescitler kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak.

- Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek.

- Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlenecek.

- Havalandırma sistemi filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılacak. Filtre değişimi sırasında personel N95/FFP2 maske takacak.

- Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülecek.