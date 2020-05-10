AVM’ye gidene 3 saat sınırı
Uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan alışveriş merkezleri yarın açılıyor. Ancak AVM’ler açılsa da eski şartlar uygulanmayacak. Sağlık Bakanlığı yeni dönemde AVM’lerde ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlerle ilgili bir rehber hazırladı. Buna göre AVM’de bir kişi 3 saatten fazla kalamayacak. Havalandırma sistemi gece de çalıştırılacak. Vale hizmeti ise verilmeyecek.
Sağlık Bakanlığı, AVM’ler ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlere yönelik rehber hazırladı. Buna göre vale hizmeti olmayacak, AVM’de 3 saatten fazla kalınamayacak. Havalandırma gece bina kullanımda değilken de sürecek. Yemek katında masa, sandalye olmayacak. Çocuk oyun alanları kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak. İşte AVM’lere yönelik alınacak önlemler:
ULTRAVİYOLE UYGULANMAMALI
- Deneme kabinleri az kullanılacak. Süre 10 dakikayı geçmeyecek.
- Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Uzmanların bu işlemin sağlığa zararlı olabileceğini ifade ediyor.
- Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenecek.
TEMAS ENGELLENECEK
- AVM’de ve AVM’deki işyerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işyeri içinde uyulması gereken kurallar) asılacak.
- AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.
- COVID-19 için AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli vb uygulamalar) yapılmayacak.
- Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.
- AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.
YEMEK KATINDA MASA YOK
- AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.
- AVM’den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilecek.
- AVM’ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak.
- Müşteriler anonslarla uyarılacak. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine de yer verilecek.
- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.
SİNEMALAR YASAK
- Çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları, sinemalar, mescitler kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak.
- Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek.
- Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlenecek.
- Havalandırma sistemi filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılacak. Filtre değişimi sırasında personel N95/FFP2 maske takacak.
- Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle