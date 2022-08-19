AVM’lere yeni düzenleme

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Ortak gider sınırları ise “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderleri” olarak değiştirildi. Sık sık “AVM’de çalışmayan yöneticinin parasını da bize ödetiyorlar” itirazına neden olan “yönetim gideri” de tanımlanarak, “Alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderleri” şeklinde sınırlandırıldı.

Yönetmeliğin “ortak gider paylaşımı” başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklikle AVM’nin perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğine haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edemeyeceği hükme bağlandı. Ortak giderler için avansın, bir önceki yılın kesinleşen ortak giderlerinin yeniden değerleme oranında arttırılarak hesaplanacağı belirtildi.

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ORTAK GİDERLERE TÜRK LİRASI ÖDEME ŞARTI

Düzenlemede yer alan diğer bazı değişikler ise şöyle: “Ortak gider katılım payları, Türk Lirası üzerinden hesaplanıp ödenecek. Ortak gider katılım payları, yazılı olarak talep edilerek; bu yazıda giderlerin tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilecek. Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak nisan ayı sonuna kiracılara gönderilecek. Gelir ve gider belgeleri ile hizmet sözleşmelerinin birer örneği, talepleri halinde on beş gün içinde kiracılara verilecek. Tüm bunlar bağımsız denetim kuruluşunca denetlenerek rapora bağlanacak ve denetim gideri AVM kiracılarından tahsil edilemeyecek. Bir kiracıdan tahsil edilemeyen ya da daha az alınabilen ortak gider katılım payı, işyeri sahibince karşılanacak.”