AVM’ler pandemi öncesine döndü

Bayram öncesi vatandaşların en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında AVM’ler geldi. Gerek bayram alışverişi gerekse uzun bayram tatili öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar soluğu AVM’lerde aldı. Ziyaretçi sayısı olarak değerlendirildiğinde pandemi öncesi döneme dönülerek 6 milyon ziyaretçiye ulaşıldı.

PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “2019 ile kıyasladığımızda hemen hemen aynı rakamlara geldiğimizi söyleyebiliriz.” dedi.

Günlük 6 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını belirten Hüseyin Altaş, “Ciroda da aynı seviyeleri yakaladık. Hatta çocuk giyim, kadın giyim ve kozmetik gibi sektörlerde daha da üzerine çıktık diyebiliriz. Teknolojik ürünleri çok fazla artmıştı, o tarafta biraz yavaşlama görüyoruz. Yemek-içme bölümlerinin açık alanlarında da 2019 yılında 100 TL olan ciro, bugün için 120 TL’ye çıkmış durumda. Genel olarak iyi durumdayız. Aşılamanın aynı hızla devam etmesini ve bir daha kapanmanın olmamasını diliyoruz.” açıklamasında bulundu.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

Öte yandan Altaş, AVM'lerin bayramın birinci günü saat 13'e kadar kapalı olacağını diğer günler ise normal mesai saatleri olan 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacağını sözlerine ekledi.

"TEMMUZ DAHA HAREKETLİ GEÇİYOR"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de hurriyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede temmuz ayının haziran ayından daha hareketli geçtiğini belirtti. Satışların iyi gittiğini söyleyen Öncel, pandeminin izlerinin silinmesi için ise henüz erken olduğunu vurguladı.

Öncel şu ifadeleri kullanı:

Haziran ayında yaptığımız anketimizde üyelerimizin yüzde 70'inin 2019 rakamlarını geçtiğini görmüştük. Yüzde 20'si ise 2019 rakamlarının yüzde 150 üzerine çıkmıştı. Temmuz, haziran ayına göre çok daha hareketli geçiyor. Temmuzda herhalde üyelerimizin yarısı 2019 rakamlarının yüzde 150 üzerine çıkacak.

"BORÇLAR DA YÜKSELDİ"

İşler şu an iyi gidiyor ancak perakende sektöründe borçlar da yükseldi. Geçen yıla oranla kulanılan kredi miktarında yüzde 30 artış var. Bu hareketliliğin ağustos ayında da böyle devam etmesini umut ediyoruz. İşlerin iyi gitmesi, turislerin gelmesi çok büyük moral oldu. Ancak dediğim gibi çok fazla kredi kullanıldı. İyi geçen havaları perakende sektörünün güç toplayacağı dönem olarak tanımlıyorum.

"16-17 MİLYAR TL SÜRPRİZ OLMAZ"

Haziran kapanmasının hemen arkasından çok hızlı bir alıveriş dalgası ile karşılaştık. Temmuz ayı ise haziran ayından çok daha iyi oldu.

Delta varyantı olumsuzluğu ihtimalini göz önünde tutarak bu alışveriş hızının devam ettiğini öngörürsek insanlarda büyük bir harcama eğilimi var. Sadece kredi kartı ile bu sene yapılan harcamanın 15 milyar TL olmasını bekliyoruz. 16-17 milyar TL seviyesi de bizim için sürpriz olmaz.

'AŞI OLMAYANA KISITLAMA' HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş aşı olmayanlara kısıtlama tartışmaları hakkında daha önce hurriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunmuştu. Altaş şu ifadeleri kullanmıştı:

'Aşı olmayanları almıyoruz’ demek yanlış bir karar olur. Bu kişinin anayasal haklarına da aykırı. Ancak aşı olanlara pozitif ayrımcılık yapılması yönünde bir karar çıkabilir.

Örneğin AVM'lere herkes HES kodu ile giriyor. Aşı olan vatandaşlardan bu kod talep edilmeyerek kolaylık sağlanabilir. Bunun gibi bir pozitif ayrımcılık yapılabilir ancak 'aşı olmayanları almıyoruz' demek doğru olmaz. Ben açıkçası böyle bir kararın sektör için değil de uluslararası uçuşlar için alınabileceğini düşünüyorum.

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