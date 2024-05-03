AVM’ler maliyet yorgunu

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Raporun detaylarını paylaşan AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “İklim krizi, enerji krizi, maliyetlerin artması ve enflasyon derken çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalmış durumdayız” derken; AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç ise, “Yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve mevcut AVM’lerin günümüz şartlarına uygun olarak yenilenebilmesi için uygun yatırım ortamının oluşturulmasının yanı sıra AVM’lerin dönüşümü, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ana gündem maddelerimiz arasında. Sürdürülebilirlik süreçlerinde en çok zorluk yaşanan konu ise yüzde 84 ile yüksek maliyet” diye konuştu.

EY Türkiye Şirket Ortağı, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin de, “Ortaya çıkan sonuçlara göre, sektörün karşı karşıya olduğu en önemli riskler ‘finansal kaynaklara erişim’, ‘tüketici ve yatırımcı tercihlerinde değişim ve maliyetlerdeki artış’ olurken; ‘değişen yasal düzenlemelere hazırlıklı olma’, ‘itibar artışı’, ‘yeni teknolojilere hızlı adaptasyon ve sürdürülebilir finansmana erişim’ gibi fırsatların da bulunduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.