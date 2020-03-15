AVM'de drone ile temizlik dönemi

Dünyayı sarsan koronavirüs salgısı sonrasında insanların kalabalık halde bulundukları yerlerde temizlik faaliyetleri büyük hız kazandı.



Toplu taşıma araçları, kamu binaları ve spor alanları yanında alışveriş merkezlerinde de temizlik çalışmalarına hız verildi. İstanbul’da faaliyet gösteren bir AVM’de ise dezenfekte çalışmaları için drone kullanılmaya başlandı.



Türkiye’de ilk defa kullanılmaya başlanan drone ile temizlik faaliyetiyle ilgili açıklama yapan İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, “14 Mart tarihinde drone ile temizlik uygulamasını başlattık ve AVM’nin kapanışından sonra da her akşam sürdürmeye devam edeceğiz. Bu uygulama sayesinde 10 kişinin yapabileceği bir operasyonu, drone ile tek başına yapabiliyor ve çok daha geniş bir alanda çok daha yüksek oranda bir hijyen sağlayabiliyoruz. Bu yeni uygulamanın mevcut dezenfekte uygulamamız gibi insan sağlığına hiçbir zararı yok” dedi.