AVM sahipleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi halinde açılış takvimini açıkladı: "‘11 Mayıs’ta AVM’leri kademeli açabiliriz’"

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Hüseyin Altaş AVM’lerin açılış takvimini ve sürecini ise şöyle anlattı: “11 Mayıs’ta kademeli açılış, 1 Haziran’da resmi açılış planlıyoruz. Tabi Bilim Kurulu’ndan olumlu görüş gelmesi halinde. 11 Mayıs-1 Haziran arasına ‘deneme, ihtiyari olarak hayatı normalleştirmeye’ çalışma dönemi diyebiliriz. Sinema, restoran, çocuk oyun olanları ve kuaförleri İçişleri Bakanlığı kapattı. Onay verirlerse 1 Haziran’da tümden açmış olacağız. AVM’lerin açılışına il ve ilçe bazında, pandeminin durumuna göre Bilim Kurulu’nun kararıyla karar verilir. 100 yılda gelen pandemide herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz zoru başarmalıyız, bölge bölge, ilçe ilçe hatta marka marka karar vermeliyiz. İlle de herkes aynı gün başlıyoruz, dememeli.”

ADİL TEKLİF YAPTIK

Öte yandan mağazalar açılış için dört maddelik koşullarının yerine getirilmesini istiyor. “Adil bir teklifte bulunuyoruz” diyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel, açılış koşullarını, “3 ay kira alınmasın, kiralar 1 yıl ciro üzerinden ödensin, genel giderler için ciroya 1 puan eklensin ve AVM’den çıkmak isteyenlere cezasız çıkma hakkı verilsin” olarak sıraladı.

‘Mağazalar olarak siz açılışa hazır mısınız’ sorusuna da yanıt veren Öncel şunları söyledi: “İki gün önce TOBB Perakende Meclis toplantısında AVM yatırımcılarıyla görüştük. Perakendenin yaşayabilmesi, 3 ay sonra kalıcı hasar yaşanmaması için adil bir teklifte bulunduk. Bizler büyük kredi borcu altındayız, mağazalar kapalı olduğu için yeni mal almakta sıkıntı yaşayacağız. Kış indirimi yapamadık, bahar, yaz sezonu açamadık, anneler günü haftasını, bayramı kaçırıyoruz. Tatil dolayısıyla karne hediyesi dönemi kalmadı. Satışlarımızın önemli bölümü turizm sezonunda olurken ne iç ne dış turizmin seyri belli.”

15 MİLYAR DOLAR BORÇ

Altaş ise 4 koşulun kabul edilip edilmeyeceği sorumuza şöyle yanıt verdi: “Perakendecilerle kamuoyunda tartışmak istemiyoruz. Her AVM’nin il ve ilçeye göre lokasyonu farklı. Tekstil, gastronomi, ayakkabı çanta her biri başka. Eşit olmayanlar arasında eşit kural koymak en büyük adaletsizliktir. Bundan sonraki süreci doğru atlatabilmek için her bir AVM’nin her bir mağaza özelinde koşullarını değerlendirmeleri en doğrusu olur. Birinin cirosu yüzde 70 düşmüş birinin hiç düşmemiş, birinin yüzde 200 artmış niye 3 ay kirasız dönem yapayım? Perakendeyi yaşatmak istiyoruz ama biz de bu ülkeye 150 milyar dolar yatırdık, bu milli servet. 15 milyar dolar borç yükü altındayız. Bizim de elimizden tutulsun. Biz yaşamazsak onlar, onlar yaşamazsa biz yaşayamayız.”