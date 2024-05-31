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Avdagiç: F1’in Türkiye’deki öncüsü olduk

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#FORMULA 1#İstanbul Park#Şekib Avdagiç
Avdagiç: F1’in Türkiye’deki öncüsü olduk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

FORMULA 1 pistinin de bulunduğu İstanbul Park arazisi 30 yıllığına yeni kiracısına devredildi.

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Alanın yapım işlerini üstlenen ve ilk işletmecisi olan Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, “Devletimizin desteği ile 2005-2011 arası 7 yıl Formula 1, MotoGP ve birçok uluslararası etkinlik gerçekleştirdik. Tüm bu süreçleri, o dönemdeki TOSFED yönetimini de dahil ederek yaptık. Daha sonra tesisi Intercity’ye kiraladık” dedi. Avdagiç, şunları kaydetti: “İstanbul Park’ı ülkemize kazandırma gururu bize aittir. Biz bu yatırımla Türkiye’ye ve İstanbul’a değer kattık. Formula 1’in Türkiye’deki öncüsü olduk. Bugüne kadar tesise en küçük bir katkısı olmayan/lar, “En Kahraman Rıdvan” edasıyla ortaya çıkıp, yeni bir ‘Gırgır’ yayınına başlıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tam mutabakatla devredilen tesise kendilerince ‘konup’, küçük beyinleriyle bu devri, İstanbul’un fethi ile özdeşleştirecek kadar dalalet içindeler.”

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#FORMULA 1#İstanbul Park#Şekib Avdagiç

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