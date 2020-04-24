Avansas'tan 20 bin maske bağışı

Ülkemizde ilk vakaların görülmeye başladığı anda hem çalışanlarının hem de toplum sağlığını korumak için gerekli aksiyonları alan Avansas, tedarikten depolamaya, taşımadan teslime kadar tüm süreçlerinde 360 derece sterilizasyon sağladı. Platform, aldığı hijyen önlemleri ile operasyonlarına üst düzey hassasiyetle devam ederek bu doğrultuda deposunu ve sevkiyat araçlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor ve tüm çalışanlarına Covid-19 hakkında bilgilendirici eğitimler veriyor.

AVANSAS’TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MASKE BAĞIŞI



Covid-19 mücadelesinde ön safhalarda yer alan Avansas; “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası çerçevesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne kamu hastanelerinde kullanılmak üzere 20 bin adet tek kullanımlık maske bağışladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemlerin yanında yürütülen ulusal seferberliğe de katkı sağlamayı bir borç biliyoruz. Bu nedenle Avansas olarak; hem bizlerin sağlığı hem de ülkemizin bu süreci en kısa sürede atlatması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına iletilmek ve kamu hastanelerinde kullanılmak üzere, 20 bin adet maske bağışında bulunduk ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimatımızı gerçekleştirdik” dedi.

“SALGININ YAYILIM RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”



Bu zor günlerin ancak toplumsal dayanışma ile aşılabileceğine dikkat çeken Anak, “Böyle bir dönemden en az hasarla çıkabilmemizin yolu toplumsal seferberlik bilinciyle hareket etmemiz. Avansas olarak, salgının yayılım riskini en aza indirmek için tüm önlemleri en üst seviyede alıyoruz. Bununla birlikte görevlerinin başında olan cefakâr sağlık çalışanlarına destek olmak da bu süreçteki vatani borcumuz. Bu salgını ülkece büyük bir dayanışma örneği sergileyerek el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Avansas olarak üzerimize düşeni yapacak ve toplum sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.