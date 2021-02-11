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Ekonomi
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

Avalanche (AVAX) Coin nedir?

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Avalanche (AVAX) Coin nedir?
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Gösterdiği artış dolayısıyla piyasaların yeni gözdesi olan AVAX coin, hakkında yapılan yorumlar dolayısıyla araştırılan kripto para seçenekleri arasında yer almaya başladı. Asıl adı Avalanche olan bu kripto para, önceki merkezi olmayan protokollere göre daha yüksek performans, güvenlik ve verimlilik sağlama gayesini taşıdığını ifade etmektedir. İşte, AVAX coin olarak bilinen Avalanche hakkında detaylı bilgiler

Avalanche özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir olarak tasarlanan kripto para seçenekleri arasında yer alıyor. Avalanche'daki her şey bir alt ağdır ve her zincir bir alt ağın parçasıdır. Validatörler birincil ağın bir üyesi olmak zorundadır; diğer tüm alt ağlar, doğrulayıcıya bağlı olarak isteğe bağlıdır. Birincil Ağ üç blockchain içerir:

Platform Zinciri (P)
P-Chain Avalanche meta veri zinciri ve koordinatörleri koordine, aktif alt ağları izler ve yeni alt ağları oluşturulmasına olanak sağlar.

Platform Zinciri, Avalanche tarafından desteklenen Snowman konsensüs protokolünü uygular.

Takas Zinciri (X)
X-Chain, Avalanche'daki varsayılan varlık zinciridir ve yeni varlıkların oluşturulmasını, varlıklar arasında değiş tokuş yapılmasını ve çapraz alt ağ aktarımlarına olanak sağlar.

Değişim Zinciri Avalanche konsensüs protokolünü uygular.

Sözleşme Zinciri (C)
Sözleşme Zinciri Avalanche varsayılan akıllı sözleşme zinciri ve herhangi bir Ethereum uyumlu akıllı sözleşmeler oluşturulmasını sağlar.

Sözleşme Zinciri, Avalanche tarafından desteklenen Snowman konsensüs protokolünü uygular.

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