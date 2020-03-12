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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

ATO'dan "koronavirüs fırsatçılığı" uyarısı

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ATO'dan "koronavirüs fırsatçılığı" uyarısı
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, maske, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerdeki fiyat artışlarının spekülatif noktaya ulaştığını belirterek, "Başkentte vatandaşlar, virüs fırsatçılığı yaptığını belirlediği üyelerimizi ATO'nun internet sitesinden, 0 312 201 82 55 numaralı telefondan, 0 312 201 82 56 numaralı fakstan ya da disiplin@atonet.org.tr e-posta adresinden ATO Disiplin Kuruluna bildirebilirler." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de ise erkenden uygulamaya konulan önlemlerle daha gelmeden mücadele edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir kişinin Kovid-19 tanısıyla hastanede tedavi altına alındığını açıklamasının ardından vatandaşların panik halinde gıda ve ihtiyaç maddeleri alışverişine çıktığına işaret eden Baran, vatandaşları panik yapmak yerine sakin olmaya davet etti. Baran, mevcut koşullarda gıda ya da diğer ihtiyaç maddelerinin temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

Salgın gerekçesiyle fırsatçıların ürün fiyatlarını fahiş oranda artırdığına ilişkin sözlü şikayetler aldıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:
"Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada artırdı ancak bizde bu artışın, 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Başkentte vatandaşlar virüs fırsatçılığı yaptığını belirlediği üyelerimizi ATO'nun internet sitesinden, 0 312 201 82 55 numaralı telefondan, 0 312 201 82 56 numaralı fakstan ya da disiplin@atonet.org.tr e-posta adresinden ATO Disiplin Kuruluna bildirebilirler."
Baran, ATO'nun internet sitesinde "Tüketici Rehberi" başlığı altında Disiplin Kuruluna başvurmak için gereken dilekçe örneğinin yer aldığını ifade etti. 

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