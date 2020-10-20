ATO’dan e-ticaret ve e-ihracat seferberliği 

Hayata geçirilen, “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesi ile ATO üyesi işletmelere, web sitesinden lojistiğe, mevzuattan pazar bilgisine kadar çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık hizmet verilmesi ve ilk yıl için yaklaşık bin işletmenin e-ihracat yapabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"BU BİR SEFERBERLİKTİR VE BU SEFERBERLİKTE HEPİMİZ YERİMİZİ ALMAK ZORUNDAYIZ”

ATO’nun “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile proje ortağı PORDAX A.Ş. ve E Ticaret Merkezi A.Ş Genel Müdürü Mehmet Erdemi’nin protokole imza koymasıyla start aldı. ATO Başkanı Baran, “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” kapsamında imzalanan protokol hakkında yaptığı konuşmada e-ticaret ve e-ihracatın öneminin pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Türkiye bu pazarda yerini almak, dünya e-ticaret pazarından aldığı payı sürekli yükseltmek durumundadır. Bu bir seferberliktir ve bu seferberlikte hepimiz yerimizi almak zorundayız” dedi. ATO üyelerinin dijital dünyaya uyum sağlayarak ticarette büyüyüp gelişmesini ve yeni pazarlara açılmasını hedeflediklerinin altını çizen Baran, “Elektronik ticaret, oluşturduğu yeni iş kolları, yeni istihdam, yeni uzmanlık alanları ve yeni pazarlar sayesinde sektörlere önemli bir dinamizm katıyor” diye konuştu. ATO üyesi işletmelerin e-ticarette başarı sağlayarak saat, ofis, coğrafya sınırlarını aşıp tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Baran, e-ticaret ve e-ihracatla işletmelerin fiziki mağazaya ihtiyaç duymadan 7 gün 24 saat ticaret yapabileceğini söyledi.

“SINIRLARI AŞ MİLYONLARA ULAŞ”

Elektronik ticaretin dünyada 3,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını, Türkiye’de de 2019 yılında 136 milyar liralık e-ticaret gerçekleştiğini kaydeden Baran, 2020 yılının ilk altı ayında e-ticaretin 91,7 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Baran, “Bu gelişime biz de katkı sağlamak istiyoruz ve üyelerimize ‘sınırlarını aş milyonlara ulaş’ diyoruz. Ticareti birlikte büyütmeyi teklif ediyoruz. ‘E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği’ projemizi başlatıyoruz. Proje kapsamında ATO olarak üyelerimize ücretsiz yazılım ve kurulum hizmetleri sağlayıp e-ticaret ve e-ihracat altyapısı oluşturacağız. Dijital iletişim ve reklam danışmanlığı hizmeti ile sosyal iletişim mentörlüğü hizmetleri vereceğiz. Üyelerimiz için mobil ticaret altyapısı oluşturacak, ödeme ve kargo sistemleri ile entegrasyonlarını ve yurt içi pazar yeri entegrasyonlarını sağlayacağız. Hukuksal süreçler ve online itibar yönetimi hizmetlerinde 1 yıl süresince eğitim ve danışmanlık desteği sunacağız. Proje süresince üyelerimize kesintisiz hizmet verebilmek için ATO binası içerisine ‘E-Ticaret ve E-İhracat Merkezi’ kuruyoruz. Böylece üyelerimiz istedikleri zaman ATO bünyesinde eğitim ve danışmanlık desteğine doğrudan ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE 100 MİLYON TL’LİK KATMA DEĞER KAZANDIRMASINI HEDEFLİYORUZ”

Projenin uygulanacağı bir yıllık sürede ATO üyesi bin firmayı e-ihracatçı haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Baran, projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 15 milyar TL olduğunu söyledi. Baran, “Bir yıl boyunca yaklaşık bin üyemize vermeyi planladığımız eğitimlerin ülke ekonomisine 100 milyon TL’lik katma değer kazandırmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Protokol imza töreninde, proje hakkında bilgi veren PORDAX A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Erdemi de, “Hedefimiz işletmeleri, e-ticaret ve e-ihracata doğru başlayabilmeleri için bilgilendirmek, ihtiyaç duydukları araçları onlara sağlamak ve bu süreci en az hatayla tamamlayarak yeni nesil ticaretin tam içerisinde yer alabilmelerini sağlamak” dedi. ATO ile yürütülecek çalışmaları özetleyen Erdemi, “ATO üyelerini dijital dönüşümün bir parçası haline getirmek gayretinde olacağız” diye konuştu. Projeye sponsor olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve E PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da, proje kapsamında bilgi ve işgücü paylaşımında bulunacaklarını bildirdi.

ATO ÜYELERİNİN ALACAĞI HİZMETLER

“E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” ile ATO’ya başvurarak proje kapsamına alınan işletmelere marka isimleri ya da ticari unvanlarına özel e-ticaret web sitesi kurulumu gerçekleştirilecek. İşletmelerin e -ticaret yapabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımı içeren E-Ticaret ve E-İhracat Vizyonu, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Operasyon Yönetimi, Ödeme Şekilleri, Online Ticaret için Web Sitesi Kurulumu, Hedef Pazar Seçimi, Ulusal ve Uluslararası Pazar Yerlerinde Mağaza Açılışı, Lojistik ve Gümrük ve Kargolama konularında eğitim verilecek projede işletmelere bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık desteği sağlanacak. ATO’nun Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü ile ATO İdea koordinatörlüğünde yürütülecek proje ile ilk yıl için 100 milyon TL’lik katma değer oluşturulması hedefleniyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” protokolü imza programına ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Üyesi Fatih Çalışkan katıldı.