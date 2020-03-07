ATO'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tarihten bu yana kadınların Türk kültüründe ve İslam dininde yerinin özel ve önemli olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:



"Tarihimiz, sanatta, bilimde, ilimde hatta savaş meydanlarında yer almış kadınlarımızın gurur verici hikayeleriyle dolu. Kadınlar, hayatın her alanında bilek, yürek ve beyin gücüyle bulunduğu her yeri zenginleştirmektedir. Kadının bu gücü ekonomiden siyasete, sanattan ticarete her alana yayılmıştır. Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefi ancak kadınların ekonominin içinde yer almasıyla mümkündür. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz. Bu vesileyle, vatan savunmasında şehit olan kadınlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."