ATO, kredi koşulunda iyileştirme bekliyor

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir araya geldiği ATO Başkanı Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden reel sektörün sorunlarını dinledi. Baran, “Halkbank koronavirüs ile mücadele edilen ve türlü sıkıntıların yaşandığı bu süreçte, ekonominin çeşitli kesimlerine verdiği destekler, sağladığı imkanlarla reel sektörün her zaman yanında yer aldı” dedi.

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Salgın sürecinde gerçek kişi tacir işletmelerinin de faydalandığı ‘can suyu’ olarak ifade edilen finansmanı ATO olarak talep ettiklerini hatırlatan Baran, yerel radyo yayıncılarının lisans belgeleriyle teminat mektubu alabilmelerinin de aralarında bulunduğu bir dizi talebin Halkbank tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Baran, finansman ihtiyacının devam ettiğini belirterek, “Üyelerimizin başvuru şartları yumuşatılarak yeni kredi talepleri var” dedi. Halkbank Genel Müdürü Arslan da ATO ile reel sektörün sorunlarına çözüm üretme konusunda sinerji oluşturduklarını vurguladı. Toplantıda, “Oda kaynağı karşılığında düşük faizli kredi”, “Kredi kullandırılmasındaki prosedürlerin azaltılması”, “Sektörlere yönelik özel destek paketleri”, “Özel okul, sürücü kursu, rehabilitasyon merkezi gibi eğitim kurumlarının tahsilat sorununun önüne geçmek amacıyla kredi destek paketi” gibi talepler ifade edildi.

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