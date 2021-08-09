ATM işlemlerinde komisyonlar yeniden belirlendi

Bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti 4 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu rakamlar 2 TL ve 5 TL olarak uygulanıyordu.



Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini," ibaresi "Finansal Kurumlar Birliğini," olarak değiştirildi.



Aynı Tebliğin 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN DE DEĞİŞTİ

Bankalarca ticari müşterilerden ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu tutarlar 2 ve 5 TL olarak uygulanıyordu.



Ayrıca, yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecek. Bu tutar daha önce yüzde 1,60 seviyesinde bulunuyordu.



Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, söz konusu Tebliğde Mali kuruluş tanımı "Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri," şeklinde belirlendi.



Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:



"(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez."



Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü kişilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını,” şeklinde değiştirildi.



Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.



Aynı Tebliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,60’ı” ibaresi “1,90’ı” şeklinde değiştirildi.

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