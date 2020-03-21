ATM içindeki paraları dezenfekte eden sistem

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, “Araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor” dedi. UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç’un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli ve güçlü bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM’ler üzerinde test edip, patentlerini aldıklarını söyledi. Eruçan, Türkiye’nin önde gelen bankalarından birine ürün satışı gerçekleştirdiklerini ve 2023’e kadar öncü bankalarının ATM’lerine entegre olmayı hedeflediklerini söyledi.