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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu

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Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı. Atlas Global Havayolları, ara verdiği tarifeli uçuşlarına tekrar başlamıştı. 

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