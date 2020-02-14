AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:12,
Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.
SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı. Atlas Global Havayolları, ara verdiği tarifeli uçuşlarına tekrar başlamıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle