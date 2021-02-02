‘Atla gel Elon Musk’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karsan liderliğinde ADASTEC işbirliğiyle geliştirilen dünyanın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric”i yakından inceleyerek test etti. Erdoğan, Kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanlığı avlusunda sürücüsüz elektrikli otobüsle tur attı. Erdoğan, tur sırasında Karsan yetkililerinden otobüsle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Erdoğan, “Sürücüsüz otobüse güveniyor musunuz” sorusu üzerine, “İnsaf ya, şu anda bindik işte. 50-60’a kadar çıkabilecek. Ama şu anda bugün 25-30 ile gidiyor. O da sizin hatırınıza. Görüyorsunuz yayayı gördüğü zaman hemen duruyor. Trafik ışıklarını tanıyor. Ne kadar zeki olduğunu gösteriyor” dedi.

MOTOR SESİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tesla sadece bunun için buraya gelir söyleyeyim. Elon Musk’a, ‘Sen hep ben yapıyorum diyorsun ama. Atla gel, bak biz ne yaptık’ diyeyim ona” dedi. Erdoğan, sürüşü nasıl bulduğunun sorulması üzerine, “Hiçbir şey duymuyorsun. Motor sesi filan yok” diye konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: “Bugün yapay zekânın ideal ürünlerinden bir tanesini Karsan ve Adastec ortaklaşa üretmiş durumdalar. Bunun da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şöyle bir test sürüşünün yapılmış olması bizleri mutlu etti. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey sözkonusu değil. Özellikle yapay zeka olarak giderken gerek yayalara karşı duyarlı gerek tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı. Yılsonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek. Bu ülkemiz için iftihar vesilesi. Bu konuda gerek Karsan gerek Adastec’i tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Bunun ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden atılmış olması bizler ayrıca mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretimle birlikte artık biliyorsunuz mazot, benzin kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Böyle bir sürecin içindeyiz.”

Erdoğan, tur sırasında KIRAÇA Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’a dönerek, “İnan Bey, bunlardan Cumhurbaşkanlığına kaç tane hediye edecek?” diye sordu. Kıraç, “Kaç tane istersiniz hediyem olur” yanıtını verdi.

ÖZEL MİSAFİRLERE KULLANILABİLİR

Erdoğan da bunun üzerine, “Özel misafirler için kullanılabilecek bir otobüse sahip oluruz. Özellikle misafirlerimiz için bu çok ses getirir” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu ülkemizde bir ilk. Ülkemizde böyle bir eserin ortaya konmuş olması bizi ciddi manada mutlu etti. İnşallah seri üretime de giriyorlar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir icadı, icraatı ülkemizde gerçekleştiriyor olmak ve bunu da tabi ülkem, milletim, tüm sanayicilerimiz adına yaşamış olmak şahsıma, tüm üreticilerimize ayrı bir mutluluk veriyor. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretim bizleri çok daha mutlu edecek. Temennimiz odur ki inşallah bizim sanayi ihracatında, üretiminde biz bu yerli, yapay zeka ile birlikte çok büyük bir mesafeyi almış olacağımıza inanıyorum. Daha da geliştirilecek bu tabi.”

‘NEDEN İSTANBUL’DA DEĞİL’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bugün 25-30 kilometre hızda gittik ama bu daha da yükselecek. 50’yi bulur mu?” sorusuna yetkililer, “Michigan’da 50 ile gideceğiz yaz başında” yanıtını verdi. Erdoğan da, “Niye önce Michigan da İstanbul değil?” diye sordu. Karsan yetkilileri, Michigan’da 200 otonom otobüs satın alma projesi kapsamında aracın kullanılacağını söyledi. Erdoğan, “İlerleyen zamanlarda makam aracınız yapay zekayla sürülebilir mi” sorusuna, “İlerleyen zamanda niye olmasın. Tabi olur” yanıtını verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Dünyanın temiz enerjiye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim değişikliğinin tartışıldığı, en önde olduğu bir süreçte bize de diyorlar, ‘Siz niye iklim değişiklik noktasında adım atmıyorsunuz?’ Bunu diyenlere şunu söylüyorum. Eyvallah, Amerika şu anda iklim değişikliğiyle ilgili adımı atsın. Biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak, bizim sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz hiçbir zaman bu konuda geri kalmayız. Ama adımı atacağız. Elon Musk ile bir görüşmem oldu. O da Tesla ile bu alanda dünyada öncü. Kendileriyle de bu konuları görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun.”