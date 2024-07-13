Atıştırmalıkta ‘gerçek’ tartışması devam ediyor

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Reklam yayınlandığı sırada sosyal medyada sükunet vardı. Asıl tanıtım, büyük bir gıda grubunun şikâyeti nedeniyle reklamın yayından kaldırılması ve ceza kesilmesi üzerine başladı. Sosyal medyada olay çok konuşuldu. “Artık sadece Züber tüketirim” ya da “Bilmiyordum ama bundan sonra Züber yerim” diye yorumlayanlar, “Kimsenin sağlıklı olmasını istemeyenler bu yasakları koyuyor” diyenler platformlarda birbirlerini coşturdu, konu günlerce tartışılır hale geldi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tartışmaların hararetlenmesi üzerine Ticaret Bakanlığı önceki gün bir açıklama yayınladı. Açıklamada bazı ifadelerin kasıtlı olarak sosyal medyada gösterilmediği vurgulandı. Toplanan Reklam Kurulu’nun, “gerçek atıştırmalık” ifadesinin Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Hakkındaki Klavuz’un 35’inci maddesine aykırı olduğuna oybirliğiyle karar verdiğinin altı çizildi. Ayrıca lehine karar verildiği iddia edilen firmanın da daha önce defalarca başka konularla ilgili uyarıldığı, idari yaptırımlar uygulandığı hatırlatıldı.

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Bakanlığın açıklamasının altına yapılan yorumlardan anlaşılıyor ki konu bir süre daha tartışılmaya devam edecek.

GIDADA YANILTICI REKLAMA NASIL KARAR VERİLİYOR

-Konuyu Hürriyet’e değerlendiren Gıda Takviyeleri Derneği Başkanı Samet Serttaş, yanıltıcı reklamlarla ilgili kuralların net olduğunun altını çizdi. Serttaş, “Bir firma zaten katkısız, sağlıklı ürünler yapmak zorunda. Siz ürününüze ‘katkısız’ etiketi koyarsanız kurul bunu, ‘sen rakiplerine katkılı mı demek istedin diye yorumluyor. Etikete yazmak için kodeksin üzerine çıkmanız lazım. Örneğin ‘şekeri azaltılmış’ demek için kodeksteki şeker seviyesinin altına inmeniz gerek. ‘Gerçek’ dediğinizde ise rakiplere yalancı demiş oluyorsunuz. Bu da tüketiciyi yönlendirmektir” şeklinde konuştu.