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Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı

#Türkiye Sigorta Birliği#Atilla Benli#Seçim
Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı

Türkiye Sigorta Birliği’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, tek aday olarak girdiği seçimde üçüncü kez Başkan olarak güven tazeledi.

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Atilla Benli, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyümeye devam etiğini söyledi. Benli, “Ülkemizi geliştiren, dönüştüren dev projelerin güvencesiyiz. Tarımdan sanayiye, kuyulardan uydulara, yollardan köprülere tüm ekonomik faaliyetlerin arkasında sigorta şirketlerimizin teminatı var. Sigortacılık sektörü olarak sağladığımız güçlü teminatlara ek olarak ülkemiz için istihdam da yaratıyoruz” dedi.

2021 yılında 64 milyar TL tazminat üslendiklerini, önceki yıla kıyasla ödenen tazminatlarda yüzde 45 artış olduğunu ifade eden Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomimizin itici güçlerinden biri olarak sektörümüz 361 milyar TL fon yaratabilme kapasitesine sahip. Bu fonlar; Türkiye’mizin uzun vadeli finansman ihtiyacına katkı sağlıyor. Fonlarımızın önemli bölümü de tahvil ve bono piyasasında değerlendiriliyor.”

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#Türkiye Sigorta Birliği#Atilla Benli#Seçim

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