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Atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Atıl Tarım Arazisi#Ekonomianasayfa
Atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim alanında uyguladığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında atıl araziler üretime kazandırılarak ekonomiye 2050'ye kadar 6 milyar 653 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

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Bakanlığın 2022 yılı bitkisel üretim hedefleri kapsamında, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ne özel önem veriliyor.

Projeyle ülke için stratejik öneme sahip ürünlerin üretiminde verim ve kalitenin yükseltilmesi, yeni geliştirilen verimli ve üstün özellikli çeşitlerin tarıma kazandırılması öngörülüyor.

Yeni yöntem, teknoloji ve kültürel uygulamaların üreticilere ulaştırılması, tarımsal mekanizasyon kullanımının artırılması planlanan proje kapsamında, boş bırakılan atıl durumdaki veya nadasa bırakılan araziler ile mevcut durumda işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, uygun üretim yöntemleri kullanılarak tarımsal hasılanın artırılması amaçlanıyor.

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NADAS ALANLARI DARALTILACAK, MEYVE BAHÇELERİ TESİS EDİLECEK

Çalışmalar kapsamında, tarla bitkilerinden hububat, yağlı tohum, baklagil üretiminin artırılması amacıyla kaynak aktarılan projeler sonucu ortaya çıkacak bitkisel üretim değerinin analizi yapıldı.

20 tarla bitkisine toplam 57 milyon 132 bin lira kaynak sağlanarak, ekonomiye 864 milyon 124 bin lira katkı verilmesi hedefleniyor.

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Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin artırılması amacıyla 13 tıbbi ve bitki türüne yönelik aktarılan 1 milyon 896 bin lira kaynakla 14 milyon 8 bin liralık katma değer oluşturulması öngörülüyor.

Nadas alanlarının daraltılması faaliyetleri kapsamında da toplam 4 milyon 245 bin lira kaynak sağlanması planlanıyor. Bu sayede ekonomiye 52 milyon 320 bin liralık katkı verilmesi amaçlanıyor.

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Meyve Bahçeleri Tesisleri Projesi için 14 milyon 245 bin 576 lira ödenek ayrılırken bunun 20-30 yıllık ekonomik verimlilik sonunda ülke ekonomisine 1 milyar 681 milyon 67 bin liralık fayda sağlaması bekleniyor.

Yabani ağaç aşılama ve yenileme faaliyetleri için 700 bin 486 lira kaynak sağlanacak. Böylece meyve ağaçlarının 20-30 yıllık verimlilik sonunda ülke ekonomisine 484 milyon 200 bin lira değer katması öngörülüyor.

Yeni kurulacak sebze bahçesi tesislerinin de 2 milyon 686 bin lira kaynakla ekonomiye 11 milyon 928 bin lira katma değer oluşturması planlanıyor.

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Kurutma Tesisleri Projesi için ise toplam 6 milyon 291 bin lira ödenek sağlanacak. Yapılan analiz sonucu, ülke ekonomisine 438 milyon 560 bin lira katkı oluşturulması hesaplanıyor. Projenin tüm faaliyetleri sonucu tahsis edilen 100 milyon lira ödenekle ise ekonomiye 3 milyar 546 milyon 207 bin lira katma değer sağlanması hedefleniyor.

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Böylece Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim alanında uyguladığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ülke ekonomisine 2050 yılına kadar toplamda 6 milyar 653 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

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BİTKİSEL ÜRETİMDE DİĞER PROJELER

Bitkisel üretim hedefleri kapsamında çeşitli projeler de uygulanacak.

Bu kapsamda, yerli hibrit çeşitlerinin yaygınlaştırılması, fındık ve çay bahçelerinin rehabilitasyonu, yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi ve kışlık sebze yetiştiriciliğinde hat ve çeşit geliştirme gibi projeler de tarımın ekonomiye katkısını artıracak.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Atıl Tarım Arazisi#Ekonomianasayfa

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