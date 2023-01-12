Atıl araziler enerji üssü olacak

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Hazine arazileri ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hem çevre dostu hem ekonomik! Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon m² hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız" dedi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarımsal üretime uygun olmayan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun arazileri belirledi.

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KİMLER BAŞVURABİLİR?



Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duyduğu elektriği üretmek amacıyla maden ve jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler, tarımsal faaliyette bulunan kişiler başvuru yapabilecek.

Yatırımcılara 1 yıl ön izin verilecek, yükümlülükler yerine getirilirse 29 yıla kadar kullanılabilecek.