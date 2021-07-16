Atıktan temiz enerji çıkıyor

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar hızla artıyor. Türkiye de yeşil enerji konusundaki adımlarını hızlandırırken hem özel sektör hem de kamu tarafından yeşil enerjiye geçiş süreci devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımları çeşitli mekanizmalarla teşvik ediliyor.

Oltan Köleoğlu Enerji CEO’su İbrahim Şahinkaya, “Oltan Gıda olarak yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlere bugün yenilenebilir enerjide devam ediyoruz. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ve Enerji Günlüğü tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan MW100 - Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinin de kaynaklık ettiği araştırmaya göre Oltan Köleoğlu Enerji, Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticisi arasında yerini aldı. Biz de Türkiye’nin en büyük elektrik üretim şirketleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ ÇALIŞABİLİYOR

Yenilenebilir enerji sektöründe 2014 yılından itibaren faaliyet gösterdiklerini belirten Şahinkaya, “Ülkemizin değerlendirilmeyen tarımsal ve orman ürünü atıklarını enerjiye dönüştürüyoruz. İthalatımızın en büyük kalemlerinden biri olan enerji alanında katma değer yaratıyoruz. 2018’de Çorum’un Mecitözü ilçesinde 5 megavat, 2020’de Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde 27 megavat, ocak ayında ise Samsun’un Çarşamba ilçesinde 27 megavatlık biyokütle enerji tesisi projelerini işletmeye aldık” dedi. Yenilenebilir enerjide biyokütle enerjisine dikkat çeken Oltan Köleoğlu Enerji yetkilileri, “Güneş panelleri güneş varken elektrik üretebilmekte, rüzgar santralları rüzgar varken çalışabilmekte. Hava durumundan bağımsız olarak düzenli ve sürekli çalışabilecek en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi biyokütle enerjisidir” diye konuştu.

ORTAK BULUŞMA NOKTASI: YEŞİL ENERJİ

Şahinkaya, iklim değişikliğine dikkat çekerek çevre dostu ve ekonomik enerji üretimi için yenilebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaptı. Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alan biyokütlenin, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak alternatif bir enerji kaynağı olarak görüldüğünü belirten Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 40 ülke liderini bir araya getiren İklim Zirvesi’nde, her ülke 2030 yılına kadar ülkesindeki sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik yapacağı çalışmaları ve stratejilerini anlatırken yenilenebilir enerji ve yeni teknolojilerin gerekliliği zirvenin ortak buluşma noktası olarak karşımıza çıktı” ifadelerini kullandı.

DEVAMLI ÜRETİM

Dünyada en önemli çevre sorunu haline gelmiş olan ve gelecek nesillerin hayatını tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çözüm olarak gösterilen yenilenebilir enerji kullanımının artırılması doğrultusunda yatırımların teşvik edildiğini ifade eden Şahinkaya, “2050 yılında küresel olarak yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi hedefleniyor. Bu hedefe giden yol da enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının daha yaygın hale gelmesinden geçiyor. Yenilenebilir enerji türleri içerisinde biyokütle ise anahtar bir rol oynamakta. Hava durumundan bağımsız olarak düzenli ve sürekli çalışabilecek en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi biyokütle enerjisidir” dedi.

ÇİFTÇİLERE TEŞEKKÜR

Şahinkaya, “Ovalardan toplanan atıkların anız olarak yakılmasının önüne geçtik. Tarımsal atıklarını yakmak yerine tesislerimize getirerek çiftçilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

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